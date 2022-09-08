Второй случай оспы обезьян выявили в России

Фото: Unsplash

Второй случай обезьяньей оспы выявили на территории России. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Заболевший прибыл из поездки по европейским странам.

Уточняется, что пациент уже был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что вспышка оспы обезьян может привести к пандемии, если с вирусом произошла серьезная мутация, которая, в частности, повысила его заразительность.

Заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью. Однако в организме человека все же могут быть несколько инфекций одновременно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.