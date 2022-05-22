Иммунолог Болибок: Риск пандемии обезьяньей оспы напрямую связан с опасностью мутаций вируса

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Набирающая обороты вспышка оспы обезьян может привести к пандемии, если с вирусом произошла серьезная мутация, которая, в частности, повысила его заразительность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его мнению, риск пандемии напрямую связан с опасностью мутаций, которые произошли с вирусом оспы обезьян с момента последней вспышки в Нигерии в 2017–2019 годах.

— Нынешний вирус обезьяньей оспы все-таки немного модифицированный по сравнению с тем, который бушевал в Африке в конце прошлого десятилетия. То есть вирус приобрел какие-то мутации. Влияют ли эти мутации на его контагиозность (заразительность — прим. «ВМ»), насколько эти мутации опасны и повышают ли они риск пандемии, пока неясно, — пояснил собеседник «ВМ».

Судя по данным о летальности (за пределами Африки случаи смерти от вируса не фиксировались — прим. «ВМ»), уже можно сделать вывод, что современная оспа обезьян протекает как минимум не тяжелее, чем ее предыдущие варианты, подчеркивает врач.

О вакцинации населения от обезьяньей оспы, как полагает Болибок, говорить пока преждевременно. Вопрос вакцинации напрямую связан с возникновением вспышки внутри страны. При этом людям старше 42 лет ее делать, скорее всего, не потребуется.

— В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы, — рассказывает врач. — Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эту прививку, уже защищены. Остальным не стоит прибегать к каким-либо вакцинам до соответствующих рекомендаций от Минздрава.

Симптомы, лечение, способы передачи инфекции — все, что важно знать об оспе обезьян, читайте в материале «ВМ».