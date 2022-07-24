Можно ли одновременно заболеть коронавирусом и оспой обезьян

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью. Однако в организме человека все же могут быть несколько инфекций одновременно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Под вирулентностью вируса понимается его способность вызывать заболевание или гибель организма. При «встрече» нескольких вирусов более вирулентный из них подавляет остальные, объясняет собеседник «ВМ». Именно по этой причине одновременно болеть оспой обезьян и COVID-19, скорее всего, невозможно.

Тем не менее недавно житель США в эфире телеканала NBC рассказал, что одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян. Американский ученый, доктор Дин Уинслоу назвал случившееся «невероятным невезением» и допустил, что человек действительно может одновременно заболеть COVID-19 и обезьяньей оспой.

В свою очередь Владислав Жемчугов полагает, что американец переболел инфекциями последовательно. Впоследствии у пациента просто обнаружили антитела к обоим вирусам.

— Вероятно, тест-системы выявили у него антитела к оспе обезьян и COVID-19. А так, вообще, согласно русской пословице, зараза к заразе не пристает, — поясняет врач.

При этом в организме человека может быть своеобразная комбинация из нескольких инфекций. Их взаимодействие или отсутствие такового определяется в каждом случае индивидуально.

— У многих людей в организме есть цитомегаловирус и разные герпесы. Такие люди могут одновременно болеть коронавирусом или оспой обезьян. Вот вам и два–три вируса в организме одновременно, — заключил Жемчугов.

Оспа обезьян начала распространяться за пределами африканского контента в мае этого года. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное об этой инфекции — симптомы, лечение и способы передачи.