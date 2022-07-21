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«Риск умереть в два раза выше»: как коронавирус может повлиять на здоровье Байдена

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Риск умереть в два раза выше»: как коронавирус может повлиять на здоровье Байдена
Фото: whitehouse

У американского президента Джо Байдена выявили COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Отмечается, что тест с положительным результатом Байден сдал утром 21 июля. «Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней.

По словам врача-инфекциониста Евгении Селезневой, коронавирусная инфекция у людей, имеющих признаки старческой деменции, протекает вдвойне тяжелее:

— Еще около года назад, если не больше, международная группа ученых выяснила, что наличие дефектного гена, который связан с деменцией, увеличивает вероятность развития тяжелой формы COVID-19. Кроме того, у тех, кто страдает болезнью Паркинсона и деменцией, риск умереть от коронавирусной инфекции в два раза выше, чем у больных другими хроническими заболеваниями.

Врач напомнила, что вирусные частицы COVID-19 проникают в кровеносные сосуды головного мозга и поражают нервные клетки, что в дальнейшем ухудшает когнитивные способности, кровообращение, а следовательно и снабжение мозга кислородом.

— У больного возникают психические заболевания, обостряются сопутствующие недуги, снижается скорость восприятия информации, страдает вестибулярный аппарат, возникает заторможенность. Такие симптомы возникают не обязательно при деменции, а просто в период тяжелой формы болезни, — пояснила Селезнева.

Наличие же деменции, как у Байдена, может ускорить развитие тяжелых стадий этого неизлечимого хронического заболевания, что приведет к инвалидности, а, возможно, и к летальному исходу, предупредила медик.

Селезнева не взялась предполагать, каковы шансы у политика избежать смерти в результате болезни. Но она отметила, что вероятность перенести коронавирус в тяжелой форме — довольно высокая.

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