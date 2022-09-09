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Врач оценил угрозу распространения оспы обезьян

Ирина Игнатенко
Общество
Врач оценил угрозу распространения оспы обезьян
Фото: Unsplash

Угроза распространения вируса оспы обезьян существует, но она минимальная. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

— Наверное, этому способствует еще то, что закрыты границы с Европой. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения РФ мониторят ситуацию по оспе обезьян и со всеми медицинскими работниками проведены занятия по ее выявлению. Есть специальные методические материалы, которые обучают медиков и дают рекомендации, как себя вести при оспе обезьян, — сказал собеседник «Радио 1».

Он отметил, что в Московской области не зарегистрирован ни один случай оспы обезьян. При этом определены медицинские организации, которые смогут оказать помощь пациентам с таким заболеванием.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) разработали вакцину от оспы обезьян. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявила глава агентства Вероника Скворцова, передает Nation News.

Заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью. Однако в организме человека все же могут быть несколько инфекций одновременно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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