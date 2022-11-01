Британская юрфирма собирается подать иск против «группы Вагнера»

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Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск к «группе Вагнера». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— Это подходящий способ для Великобритании поддержать своих друзей на Украине. Это дело изначально ограничено небольшой группой заявителей и будет финансироваться за счет краудфандинга, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фирма подаст в суд на ЧВК «Вагнер» за действия группы на территории Украины. Кроме того, в некоторых СМИ утверждается, что сам судебный процесс поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Британии Борис Джонсон. Аналогичное дело фирма собирается начать и в США, передает РИА Новости.

В конце сентября российский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию частной военной компании «Вагнер». По его словам, еще в 2014 году он, как и другие российские бизнесмены, пытался создать негосударственную группу, которая «поедет и защитит русских».

Однако вскоре Пригожин понял, что люди, готовые исполнить заказ, или мошенники, которые брали деньги и исчезали, или наниматели, отправляющие добровольцев «на реальную смерть».