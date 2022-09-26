Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к ЧВК «Вагнер»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, еще в 2014 году он, как и другие российские бизнесмены, пытался создать негосударственную группу, которая «поедет и защитит русских». Однако вскоре Пригожин понял, что люди, готовые исполнить заказ, или мошенники, которые брали деньги и исчезали, или наниматели, отправляющие добровольцев «на реальную смерть».

— Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонно-тактическая группа — прим. «ВМ») «Вагнер», — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что служащие в ЧВК люди — герои, ставшие «одной из опор нашей Родины», защищавшие арабов, латиноамериканцев и народы Африки.

Пригожин также отметил, что все это время официально отрицал причастность к «Вагнеру» только потому, что не хотел подставить «парней, которые являются основой русского патриотизма», передает РБК.

15 сентября сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили до десяти человек диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины между населенными пунктами Покровское и Клиновое.