Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили до десяти человек диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) между населенными пунктами Покровское и Клиновое. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

По предварительным данным, в указанном районе украинские военные планировали устроить засаду. Она должна была быть направлена на наступающие подразделения союзных сил, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что ВСУ не смогли провести разведку боем в Запорожской области Украины. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов уточнил, что часть мобильных групп была уничтожена, часть — рассеяна и отброшена на исходные позиции.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ и нацформирования «Кракен», всего было уничтожено более 400 боевиков. Помимо этого, были уничтожены более 150 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, а также до 250 боевиков и более 20 единиц военной техники в населенных пунктах ДНР.