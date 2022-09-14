Минобороны: Россия за сутки ликвидировала более 400 солдат ВСУ и бойцов «Кракена»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ и нацформирования «Кракен», всего было уничтожено более 400 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду, 14 сентября.

— Нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка ДНР, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области, — говорится в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены более 150 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, а также до 250 боевиков и более 20 единиц военной техники в населенных пунктах ДНР.

Также были ликвидированы до 70 военнослужащих ВСУ и 5 единиц военной техники в районах Новоселовки и Доброполья Запорожской области Украины.

Кроме того, в результате массированных огневых ударов в Харьковской области Украины ВСУ потеряли до 150 солдат убитыми и ранеными, передает Telegram-канал ведомства.

До этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 13 сентября в результате ударов российской авиации армия Украина потеряла более 800 человек, в том числе наемников.

По его словам, были поражены пункты временной дислокации бригад около Славянска, Константиновки, Артемовска, Курдюмовки, Березнеговатого, в районе Мураховки Николаевской области и Балабино Запорожской области, а также у Харькова.