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Минобороны РФ: Киев потерял более 800 человек за сутки в результате ударов ВКС России

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ: Киев потерял более 800 человек за сутки в результате ударов ВКС России
Фото: Минобороны России

За сутки в результате ударов российской авиации армия Украина потеряла более 800 человек, в том числе наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 13 сентября.

По его словам, были поражены пункты временной дислокации бригад около Славянска, Константиновки, Артемовска, Курдюмовки, Березнеговатого, в районе Мураховки Николаевской области и Балабино Запорожской области, а также у Харькова.

— В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными, — добавил Конашенков.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что потери украинской армии на херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.

В этот же день экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну ВСУ. Таким образом было остановлено продвижение украинских формирований, и противнику не удалось прорваться к оборонительным позициям ВС РФ.

Украина Оружие Армия Россия Минобороны
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