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Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3500 человек. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

— Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны, — цитирует политика РИА Новости.

Он добавил, что реальных продвижений украинской армии нет. При этом в населенных пунктах, якобы взятых ими под контроль, российских войск никогда не было — это села буферной зоны, подчеркнул замглавы администрации.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении склада армии Украины с 45 тысячами тонн боеприпасов.

Кроме того, ведомство опубликовало видео, где показана работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил в ходе поддержки подразделения Изюмско-Балаклейской группировки. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены замаскированные позиции и бронированная техника ВСУ.

До этого сообщалось, что в период с 6 по 10 сентября ВС РФ ликвидировали более четырех тысяч украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. А ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ.