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Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября
Фото: depositphotos

В период с 6 по 10 сентября Вооруженные силы России ликвидировали более четырех тысяч украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны в воскресенье, 11 сентября.

— В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными, — говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушно-космические силы России на Николаево-Криворожском направлении уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара потери личного состава украинской армии составили более 100 человек, а также 15 единиц техники, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-35 пресек попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Харьковской области. В ходе выполнения боевых задач они обнаружили украинских военных. После этого о находке было доложено, далее приняли решение открыть огонь.

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