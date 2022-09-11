Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу через реку Оскол

Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

Экипаж российского вертолета Ми-35 пресек попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 11 сентября.

Уточняется, что экипаж вертолета находился под руководством майора Сергея Бондарчука и Максима Игольникова. В ходе выполнения боевых задач они обнаружили украинских военных, которые пытались скрытно навести переправу через реку Оскол. После этого о находке было доложено, далее приняли решение открыть огонь.

— Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны, — говорится в сообщении.

До этого Минобороны России опубликовало видео, где показана работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил в ходе поддержки подразделения Изюмско-Балаклейской группировки. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены замаскированные позиции и бронированная техника ВСУ.