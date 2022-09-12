Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов
Фото: depositphotos

Российские войска уничтожили склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, — заявил он.

По словам Конашенкова, также российские войска ударили по подразделениям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.

Всего за прошедшие сутки ВС России сумели уничтожить более 300 украинских солдат, передает слова генерал-лейтенанта Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что в период с 6 по 10 сентября Вооруженные силы России ликвидировали более 4 тысяч украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

До этого стало известно, что экипаж российского вертолета Ми-35 пресек попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол в Харьковской области.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте