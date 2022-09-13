Российский Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Харьковом

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Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны во вторник, 13 сентября.

Как отмечается, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа армейской авиации Западного военного округа обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск. Те в свою очередь противодействовали контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении.

— В районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения, — говорится в сообщении ведомства.

В результате удара удалось уничтожить колонну бронетанковой техники и скопление живой силы на участке. Таким образом было остановлено продвижение украинских формирований, и противнику не удалось прорваться к оборонительным позициям ВС РФ.

11 сентября министерство опубликовало видео, где показана работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил в ходе поддержки подразделения Изюмско-Балаклейской группировки. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены замаскированные позиции и бронированная техника ВСУ.