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Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Украинские войска не смогли провести разведку боем в Запорожской области, она была пресечена союзными силами. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в среду, 14 сентября.

По его словам, часть вражеских подразделений была ликвидирована, оставшиеся формирования ВСУ отступили.

— На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции, — передает слова Рогова РИА Новости.

До этого сообщалось, что на линию соприкосновения в Запорожской области стягивается «колоссальное» количество украинских военных. По словам Рогова, ситуация в регионе сложная, однако контролируемая. Тем не менее количество перебрасываемой к линии соприкосновения украинской техники впечатляет.

До этого сообщалось, что украинские войска готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС. По его словам, украинские вооруженные силы перебрасывают на линию соприкосновения военную технику. Наступление готовится в районе самой атомной электростанции и переправ.

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