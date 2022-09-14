Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска не смогли провести разведку боем в Запорожской области, она была пресечена союзными силами. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в среду, 14 сентября.

По его словам, часть вражеских подразделений была ликвидирована, оставшиеся формирования ВСУ отступили.

— На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции, — передает слова Рогова РИА Новости.

До этого сообщалось, что на линию соприкосновения в Запорожской области стягивается «колоссальное» количество украинских военных. По словам Рогова, ситуация в регионе сложная, однако контролируемая. Тем не менее количество перебрасываемой к линии соприкосновения украинской техники впечатляет.

До этого сообщалось, что украинские войска готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС. По его словам, украинские вооруженные силы перебрасывают на линию соприкосновения военную технику. Наступление готовится в районе самой атомной электростанции и переправ.