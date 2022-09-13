Рогов заявил о «колоссальной» концентрации ВСУ у линии соприкосновения Запорожья

Фото: shutterstock

На линию соприкосновения Запорожской области Украины стягивается «колоссальное» количество украинских военных. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было, — заявил он.

По словам Рогова, ситуация в регионе сложная, однако контролируемая. Тем не менее количество перебрасываемой к линии соприкосновения украинской техники впечатляет, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне Рогов сообщил, что украинские войска готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС. По его словам, украинские вооруженные силы перебрасывают на линию соприкосновения военную технику. Наступление готовится в районе самой атомной электростанции и переправ.

Кроме того, представитель Народной милиции ДНР заявил также о продвижении войск и на донецком направлении. По его словам, на подмогу украинским боевикам выдвигались солдаты, но они все были уничтожены.