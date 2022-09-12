В ДНР сообщили о продвижении союзных сил на донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Войска Донецкой народной республики (ДНР) вместе с союзными силами полностью контролируют ситуацию на донецком направлении. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

— В течение суток на данном участке фронта противник понес потери в живой силе и технике. За это время артиллерийскими соединениями были сорваны попытки украинских боевиков перегруппироваться, — заявил он.

Кроме того, украинские военные, направленные в подкрепление боевикам были уничтожены. Союзные войска сейчас продвигаются в районе Донецка и Волновахи, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать войска для наращивания усилий на Донецком направлении.

До этого, 11 сентября, стало известно, что один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких.