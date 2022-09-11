Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один мирный житель погиб после обстрела ВСУ Донецка

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Один мирный житель погиб после обстрела ВСУ Донецка
Фото: Минобороны РФ

Один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

— ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «ВМ») атаковали Киевский район Донецка, по улице Светлова погиб мужчина, — говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса было принято решение перегруппировать войска для наращивания усилий на Донецком направлении. Уточняется, что с этой целью в течение трех дней проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР.

До этого стало известно, что в Купянске и Купянском районе под Харьковом начали эвакуировать женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинской армии. По словам главы администрации Виталия Ганчева, город находится под постоянными ракетными атаками со стороны ВСУ.

Украина удар ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте