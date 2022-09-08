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Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за ракетных обстрелов ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за ракетных обстрелов ВСУ
Фото: Минобороны РФ

В Купянске и Купянском районе под Харьковом начали эвакуировать женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев.

По его словам, город находится под постоянными ракетными атаками со стороны ВСУ, которые продолжают предпринимать попытки уничтожить инфраструктуру города.

Ганчев добавил, что украинская армия нанесла серьезный ущерб местным жителям, поэтому эвакуация была единственным вариантом их спасения, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВСУ в ходе контрнаступления под Херсоном понесли значительные потери. Об этом сообщило издание Washington Post в среду, 7 сентября.

Журналисты пообщались с силовиками в госпитале: по словам раненых, контрнаступление может привести к еще большему количеству потерь в рядах ВСУ. Причина заключается в том, что Украина значительно отстает от России в технологическом плане, а также не имеет достаточного количества боеприпасов.

Украина Спецоперации Армия Россия Эвакуация
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