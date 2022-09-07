WP: Солдаты ВСУ жалуются на значительные потери при контрнаступлении

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ВСУ в ходе контрнаступления под Херсоном понесли значительные потери. Об этом сообщило издание Washington Post в среду, 7 сентября.

Журналисты пообщались с силовиками в госпитале: по словам раненых, контрнаступление может привести к еще большему количеству потерь в рядах ВСУ. Причина заключается в том, что Украина значительно отстает от России в технологическом плане, а также не имеет достаточного количества боеприпасов.

Один из солдат отметил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения. Издание подчеркнуло, что военные уже не уверены в успехе контрнаступления, передает РИА Новости.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.