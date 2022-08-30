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Военный эксперт Рожин объяснил, чего ожидать от ВСУ при попытке наступления на юге

Араз Салехов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
Военный эксперт Рожин объяснил, чего ожидать от ВСУ при попытке наступления на юге
Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери украинской армии за сутки составили более 1,2 тысячи военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Однако ВСУ продолжат предпринимать новые попытки, используя при этом западное вооружение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

— ВСУ будут накапливать силы, пытаться атаковать на Николаевском направлении, пытаться урезать российский плацдарм на правом берегу Днепра и использовать там в том числе западное оружие. В частности, ПВО, артиллерию и танки. В связи с этим стоит ожидать в ближайшее время атак со стороны украинских войск, а также обстрела городов Херсона, Каховки и Энергодара, — разъяснил эксперт.

При этом специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

— Армия России продолжит в свою очередь поражать цели противника на этом направлении. На Николаевском направлении контрнаступление пока не ведется. Пока что ВС РФ занимают оборонительную позицию, удерживают свои позиции и периодически прощупывают оборону ВСУ. Масштабное наступление на Запорожском или Николаевском направлениях сейчас не ведется, — подытожил Рожин.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему страны Западной Европы перестанут оказывать военную поддержку Украине.

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