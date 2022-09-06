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В Херсоне рассказали о катастрофических потерях украинской армии

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Херсоне рассказали о катастрофических потерях украинской армии
Фото: depositphotos

Киевские власти намеренно утаивают катастрофические потери украинских сил в ходе безуспешных попыток наступления на территории Херсонской области, заявил журналистам заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

Местный чиновник назвал потери украинских войск «катастрофическими». По информации Стремоусова, киевский режим с конца августа потеряли около трех тысяч человек и порядка 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе произведенной в Германии и Польше, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без журналистов и официальных почестей, чтобы иметь возможность скрыть масштаб потерь от украинского народа.

— Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе, — подчеркнул Стремоусов.

В конце августа херсонский чиновник заявил, что регион находится под охраной российской армии и союзных сил, выстроено несколько рубежей для защиты региона от возможных посягательств со стороны украинских подразделений.

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