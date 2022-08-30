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Стремоусов: Херсонской области ничего не угрожает

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стремоусов: Херсонской области ничего не угрожает
Фото: Минобороны РФ

Херсонская область находится под охраной российской армии и союзных сил, выстроено несколько рубежей для защиты региона от возможных посягательств со стороны украинских подразделений, заявил журналистам во вторник, 30 августа, заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

Так херсонский чиновник прокомментировал заявления украинской стороны относительно якобы начала контрнаступления на позиции РФ на южном направлении, пишет РИА Новости.

— Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, — заметил Стремоусов.

В минувший понедельник, 29 августа, в российском Минобороны заявили, что в ходе попытки наступления на территории Николаевской и Херсонской областей вооруженные силы Украины потеряли более 560 человек и несколько десятков единиц военной техники.

Представители российского оборонного ведомства заметили, что очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась.

В минувшую пятницу, 26 августа, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что благодаря ударам по украинским аэродромам российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Херсонскую область.

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