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В ходе попытки наступления на территории Херсонской и Николаевской областей вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 560 человек. Об этом в минувший понедельник, 29 августа, заявили в российском Минобороны.

Отмечается, что украинские подразделения понесли большие потери в результате активной обороны группировки союзных войск РФ. В ведомстве подчеркнули, что в ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 БМП, девять иных бронированных машин, сбито два истребителя Су-25.

— Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Представители Минобороны России заметили, что очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась, пишет газета «Известия».

В минувшую пятницу, 26 августа, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что благодаря ударам по украинским аэродромам российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Херсонскую область. По его мнению, работа разведки, а также удары по авиации и военным позволили сорвать попытку наступления.