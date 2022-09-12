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Рогов сообщил, что ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов сообщил, что ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС
Фото: depositphotos

Украинские войска готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше американцы. По сути с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские, — заявил он.

По словам Рогова, украинские вооруженные силы перебрасывают на линию соприкосновения военную технику. Наступление готовится в районе самой атомной электростанции и переправ, передает слова Рогова РИА Новости.

Кроме того, представитель Народной милиции ДНР заявил также о продвижении войск и на донецком направлении. По его словам, на подмогу украинским боевикам выдвигались солдаты, но они все были уничтожены.

До этого, 11 сентября, стало известно, что один мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики призвали жителей города оставаться дома. Им посоветовали не покидать жилища без необходимости и беречь своих близких.

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