Автомобиль опрокинулся на крышу на Люблинской улице в Москве

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Неподалеку от Люблинской улицы в Москве в ночь на среду, 2 ноября, произошел дорожный инцидент с участием трех автомобилей, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По информации собеседника издания, в результате происшествия одно транспортное средство перевернулось на крышу. В результате автомобильной аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне вечером три автомобиля столкнулись на внешней стороне 41-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). В результате этого происшествия также никто не пострадал.

30 октября ДТП с участием автобуса и шести легковых автомобилей произошло в районе дома 59 на Рябиновой улице. По данным источника «ВМ», на место аварии было запрошено не менее трех машин скорой помощи. Кроме того, движение по эстакаде в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто.