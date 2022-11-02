Названы пять знаков зодиака, которым повезет в ноябре

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Каждый новый месяц года способен изменить судьбы людей. Представителям каких знаков зодиака повезет в ноябре, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Телец

Ближе к 21 ноября положение звезд относительно вашего знака прояснится, вы поймаете проблеск света, ваша энергия начнет восстанавливаться. Вы наконец решили пойти навстречу другим, поэтому перед вами появляются возможности, которыми следует воспользоваться.

В профессиональном плане после неровного периода вы возьмете бразды правления в свои руки. Кроме того, всплывут старые проекты, придется приложить усилия. Однако после финансовое вознаграждение и шаг вперед по карьерной лестнице не заставят себя ждать.

Дева

Начало месяца проходит под счастливой звездой, с 3 ноября вы возьмете на себя обязательства, будь то в личной жизни или в профессиональной сфере, и вступите в новую фазу. Изменения будут происходить плавно, но эти трансформации необходимы для личного развития. Речь идет о новом начале. Это не исключает возможных трудностей, однако в течение этого месяца звезды припасли для вас неплохие сюрпризы.

Если вы относитесь к некоторым людям с подозрением, то понемногу стоит отпускать бдительность, пока не откроетесь совсем. Семья играет очень важную роль в вашей повседневной жизни. Как только вы почувствуете необходимость, вы найдете в ней убежище и настоящий комфорт.

Скорпион

Ваша способность налаживать контакты с совершенно незнакомыми людьми творит чудеса. Они увеличат ваш потенциал и помогут без проблем достичь своих целей. Однако некоторые люди могут давать обещания и не выполнять их. Поэтому внимательно следите за ними, особенно если почувствуете, что они могут подвести вас.

В финансовой сфере вы особенно удачливы и уверены в себе. Вы можете довериться своим счастливым звездам, которые выведут вас из сиюминутного тупика, если вы этого захотите.

Водолей

Забудьте о стрессе предыдущего месяца. В течение ноября вы будете находиться в очень хорошем расположении духа и ко всему подойдете с энтузиазмом, будь то знакомство с новыми людьми или завершение профессионального/личного проекта. Сосредоточьтесь на своем будущем и своих амбициях.

Вы ждете подходящего человека, того, кто станет вам верным другом или спутником. Примерно 17 ноября ваши надежды сбудутся. В ожидании этих возможностей дарите окружающим улыбку, покажите себя в лучшем свете.

Рыбы

С возвращением Юпитера в знак Рыб удача снова улыбнется вам. Вы почувствуете себя намного лучше и комфортнее в своей деятельности. Счастье, которое никогда не приходит в одиночку, позволит вам успешно развернуть все свои таланты. Вы сможете использовать новые методы работы, которые приведут вас прямо к успеху.

К сожалению, некоторые люди могут попытаться встать на вашем пути. В этом случае наберитесь терпения, никто не сможет вам помешать.