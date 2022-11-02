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Мосгордума приняла изменения в налоговом законодательстве Москвы

Евгений Жуков
Город
Мосгордума приняла изменения в налоговом законодательстве Москвы
Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Мосгордума приняла закон о внесении изменений в налоговое законодательство города. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Так, был установлен новый размер коэффициента для определения стоимости трудового патента для мигрантов, а также уточнены льготы по налогу на имущество для юридических и физических лиц.

Закон установил со следующего года региональный коэффициент, на основании которого определяется стоимость патента на право осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, в размере 2,4 пункта. В результате стоимость патента повысится с 5900 до 6600 рублей в месяц.

Помимо этого, в налоговое законодательство внесена инициатива по поводу тех случаев, когда недобросовестные застройщики не завершили возведение многоквартирных жилых домов и дольщики в целях защиты своих прав были вынуждены зарегистрировать общедолевую собственность на многоквартирный дом в целом.

В отношении дольщиков недостроенных многоквартирных домов по общему правилу применялась самая высокая ставка налога на имущество — 2 процента, в то время как для недостроенных частных жилых домов действует ставка 0,3 процента.

Закон устанавливает льготу, снижающую налог для собственников долей в недостроенных многоквартирных домах до того же уровня, что и у собственников недостроенных частных жилых домов. Теперь налоговая нагрузка на владельцев всех видов недостроенной жилой недвижимости будет одинаковой.

До этого стало известно, что Мосгордума приняла городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трех чтениях.

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