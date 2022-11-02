Ряд трамваев задерживался на Халтуринской улице

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Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Трамваи № 13 и 36 задерживаются на Халтуринской улице в районе остановки «Черкизово». Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре стало известно, что движение трамваев на Халтуринской улице удалось восстановить.

27 октября сообщалось, что среднюю скорость движения трамваев в Москве могут увеличить почти на 30 процентов.

До этого вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что на продолжение модернизации трамвайной инфраструктуры в столице выделено 2,45 миллиарда рублей. По его словам, средства направят на обособление трамвайных путей бортовым камнем, что позволит снизить аварийность и физически исключить вероятность попадания автомобиля на траекторию движения трамвая.