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Стал известен вес рубиновых звезд на башнях Московского Кремля

Евгений Жуков
Город
Стал известен вес рубиновых звезд на башнях Московского Кремля
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

85 лет назад, 2 ноября 1937 года, на башнях Московского Кремля установили знаменитые рубиновые звезды, вес каждой из которых составляет более тонны.

Известно, что до 1935 года на башнях были установлены двуглавые орлы, которых потом заменили на уральские самоцветы. Но спустя всего год камни потускнели, а изделия оказались слишком большими для архитектурного ансамбля.

Вместо них в 1937 году на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной башнях установили знакомые всем рубиновые звезды. Восемь лет назад в звездах модернизировали систему освещения, сделав ее более продвинутой.

Каждая фигура размером от 3 до 3,75 метра выполнена из трехслойного рубинового стекла и способна выдержать давление ураганного ветра, передает ТАСС.

До этого доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX–XXI веков МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Девятов рассказал, что рубиновые звезды Кремля, которые гасли только два раза с 1937 года, больше никогда не потухнут.

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