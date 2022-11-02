Датский контейнерный перевозчик Maersk ликвидировал деятельность в России

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Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk (Maersk) полностью сворачивает свою деятельность в России. Об этом в среду, 2 ноября, сообщается в отчете компании.

— Все услуги «в» и «из» России были прекращены с первого квартала, а в третьем квартале была завершена продажа миноритарной доли в размере 30,75 процента Global ports investments (GPI). Процесс ликвидации оставшихся активов продолжается, — сообщается в документе.

Кроме того, представитель компании заявил, что сделка о продаже доли в Global ports произошла в конце августа и завершилась 13 сентября, передает ТАСС.

23 октября агентство Bloomberg сообщило, что Российская Федерация создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к РФ компании скупают по всему миру.

Отмечается, что, несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превысили февральские. В то же время поставки в Европу уменьшились до минимума, а поставки в Азию и те, что совершаются в неизвестных направлениях, сильно увеличились.