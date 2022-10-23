Bloomberg: Россия создает «теневой флот» для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза

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Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к РФ компании скупают по всему миру. О таком способе обойти нефтяное эмбарго Европейского союза, которое начнет действовать с 5 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что, несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превысили февральские. В то же время поставки в Европу уменьшились до минимума, а поставки в Азию и неизвестные направления сильно увеличились. Агентство связало этот рост с «теневым флотом» нефтетанкеров, который создает Россия.

— Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние полгода неназванным покупателям, становится ясно, что для их перевозки создается флот, — сообщил исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Согласно оценке судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне четырех миллионов баррелей в день Москва уже приобрела 240 малых и больших судов, которые еще в 2021 году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх рассказал, что торговля танкерами значительно увеличилась в преддверии 5 декабря со стороны нераскрытых организаций, которые базируются в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.

Эмбарго на поставки российской нефти в Европу в сочетании с ожидаемым введением предельного уровня цен приведет к некоторому снижению поставок российской нефти на экспорт. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.