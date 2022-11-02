Гуманитарную помощь для животных отправили в ЛНР от Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В ЛНР была отправлена 20-тонная брендированная фура с гуманитарной помощью от здания Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 2 ноября.

В фуру «ЗооДруг» загружено 8 тонн овса, 5,5 тонны пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, а также ветпрепараты. Все это предназначено приютам для бездомных животных и зооуголкам в ЛНР.

Профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов отметил, что на сегодняшний день ситуация с необходимым продовольствием для животных в регионе «крайне тяжелая».

Он уточнил, что необходимо активно помогать как людям, так и животным. Ведь последние кормят, возят, носят тяжести и развлекают людей, подчеркнул зоолог. Следует помнить, что природа выживет без нас, а мы без нее — нет, резюмировал Дроздов.