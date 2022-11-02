Виртуальный консультант ЦППК ответил на вопросы почти 11 тысяч человек

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Виртуальный консультант ЦППК в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» ответил на 11 тысяч вопросов от пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 2 ноября.

Как отмечается, десять тысяч вопросов были заданы в мобильном приложении, а еще около тысячи поступили через сайт. Больше всего обращений поступило по поводу проездных документов, далее по популярности — электронные продажи через сайт или мобильное приложение.

Также пассажиры уточняли информацию о тарифах и расписании. Виртуальный консультант получил множество положительных отзывов и запросов от активных пользователей.

При этом в некоторых поездах Киевского направления есть стикеры с QR-кодами, которые направляют пассажиров к виртуальному помощнику.

До этого сообщалось, что чат-бот Александра с момента запуска дала более 30 тысяч ответов на вопросы, связанные с работой МЦД. Больше всего пассажиры диаметров спрашивали у Александры о том, какими билетами можно оплачивать проезд на МЦД, сколько стоит одна поездка, как платить в зоне пригорода и что будет, если забыть провалидировать карту «Тройка».