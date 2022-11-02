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Продукцию Marvel и Disney внесли в перечень для параллельного импорта

Евгений Белоусов
Экономика
Продукцию Marvel и Disney внесли в перечень для параллельного импорта
Фото: Unsplash

Минпромторг России дополнил перечень для параллельного импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

— Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами, — говорится в сообщении.

При необходимости в перечень будут добавлять или исключать из него те или иные позиции, говорится в Telegram-канале «Минпромторг России».

Однако глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков уточнил, что параллельный импорт пока не распространяется на фильмы и мультфильмы производства этих компаний, передает ТАСС.

Генеральный директор компании Comscore в России, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу о принудительном лицензировании контента. Если такой закон будет принят, это спасет киноиндустрию от банкротства.

До этого комитет Совфеда по экономической политике предложил законопроект о принудительном лицензировании контента, что позволит легально показывать фильмы покинувших российский рынок голливудских студий.

Marvel Минпромторг РФ Россия Disney Импорт
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