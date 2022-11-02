Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина готовится стать матерью

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина беременна. Об этом сообщило издание Super.

Певица собирается рожать в московской клинике. Предполагаемая дата родов назначена на июль 2023 года.

Уточняется, что 38-летняя Катина станет мамой во второй раз — у певицы уже растет сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича. Для ее нынешнего мужа, миллионера Дмитрия Спиридонова, ребенок будет первенцем.

Супружеская пара очень надеется, что это будет девочка. Катина уже выбрала ей имя, передает Super.

До этого стало известно, что Спиридонов подарил жене автомобиль Bentley Bentayga за 29 миллионов рублей. Они познакомились прошлым летом и спустя год официально оформили свои отношения.

Жених признался, что они едва не опоздали на регистрацию в день свадьбы. Кроме того, Спиридонов празднует в этот день и свое 40-летие. Бизнесмен также рассказывал, что певица помогла ему не впасть в отчаяние во время борьбы с онкологией.