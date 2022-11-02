Эрдоган и Путин обсудили выход агропродукции России на африканский рынок

Фото: Администрация президента РФ

Во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным удалось обсудить выход российской агропродукции на международные рынки. Соответствующее заявление сделал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 2 ноября.

По его словам, на первом этапе будут налажены поставки сельхозпродукции из России в Сомали, Судан и Джибути, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны сообщили, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Руководство страны получило гарантии от украинской стороны о том, что Киев не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий.

Политолог Юрий Светов объяснил «Вечерней Москве», почему Украина приняла подобное решение. По его мнению, оно связано с давлением Запада, которое оказывалось на Киев. В связи с этим его не стоит расценивать как шаг к сближению.

Позже Путин обозначил условие выхода России из зерновой сделки. Он заявил, что Кремль оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, в случае если Украина нарушит достигнутые соглашения по неиспользованию гуманитарного коридора для военных целей.