Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрдоган и Путин обсудили выход агропродукции России на африканский рынок

Елена Самойлова
В мире
Эрдоган и Путин обсудили выход агропродукции России на африканский рынок
Фото: Администрация президента РФ

Во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным удалось обсудить выход российской агропродукции на международные рынки. Соответствующее заявление сделал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 2 ноября.

По его словам, на первом этапе будут налажены поставки сельхозпродукции из России в Сомали, Судан и Джибути, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны сообщили, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Руководство страны получило гарантии от украинской стороны о том, что Киев не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий.

Политолог Юрий Светов объяснил «Вечерней Москве», почему Украина приняла подобное решение. По его мнению, оно связано с давлением Запада, которое оказывалось на Киев. В связи с этим его не стоит расценивать как шаг к сближению.

Позже Путин обозначил условие выхода России из зерновой сделки. Он заявил, что Кремль оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, в случае если Украина нарушит достигнутые соглашения по неиспользованию гуманитарного коридора для военных целей.

Сельское хозяйство Реджеп Тайип Эрдоган Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте