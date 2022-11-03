Пожар произошел в бизнес-центре на юго-западе Москвы

Возгорание произошло в бизнес-центре на юго-западе столицы. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в среду, 2 ноября.
2 ноября на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Пожар произошел на проезжей части Балаклавского проспекте в районе дома № 56. На месте возгорания работают оперативные службы города.
Накануне пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево» в Москве. По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.
Еще один пожар произошел во вторник утром, 1 ноября. Возгорание произошло на складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл» на Киевской улице в Москве.