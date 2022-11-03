«Монстр»: владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море питомцев

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 2 ноября, сообщил, что владелец дельфинария дельфинов выбросил в море, он назвал этот поступок вопиющим.

Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов.

— Вижу в социальных сетях вопиющий случай — владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его пыл. Животных, не приученных к жизни в природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку, — написал глава города в Telegram-канале.

Он сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают полицейские и Севприроднадзор, также подключилась городская прокуратура.

Позже Развожаев рассказал, что операция по спасению дельфинов начнется рано утром в четверг, 3 ноября. Он переговорил с руководителем Севприроднадзора Юлией Гавриловой и выяснил, что четыре дельфина, которых выпустили в море больше 10 лет прожили в неволе. Нашлась дрессировщик из дельфинария Коктебеля, которая работала именно с этими дельфинами. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин.

— Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в спецмашине транспортировать в порт «приписки» — дельфинарий Коктебеля, — рассказал глава региона.

По его словам, специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море, так как они привыкли к другим условиям. Поэтому дельфины не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.

20 октября туристы спасли дельфина, который заплыл на мелководье, на Курильских островах. Соответствующее видео появилось в социальных сетях накануне.

Отдыхающие заметили оказавшееся на мели животное во время прогулки по Кунаширу. Никаких ран у него заметно не было, но дельфин кричал и бился о землю. Морское существо удалось выпустить в открытое море только со второй попытки.