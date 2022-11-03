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Кардиолог Кондрахин рассказал, от чего можно умереть во сне

Араз Салехов

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Общество
Кардиолог Кондрахин рассказал, от чего можно умереть во сне
Фото: shutterstock

Смерть во сне может возникнуть абсолютно по разным причинам и в любом возрасте. Однако существует ряд заболеваний и факторов, которые повышают этот риск. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Болезни

По словам специалиста, человек, например, может умереть во сне из-за нарушения сердечного ритма. Обычно такое происходит у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Во-вторых, это может произойти из-за тромбоэмболии легочной артерии. Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка (как осложнение болезни), из-за чего и возникает смерть, — пояснил врач.

Кроме того, у человека может случиться инсульт во сне или апноэ (остановка дыхательных движений — прим. «ВМ»), отметил Кондрахин.

— Смерть из-за апноэ возникает внезапно. Человек буквально забывает дышать. Это связано с тем, что у него падает активный дыхательный центр. Это и приводит к летальному исходу, — рассказал кардиолог.

Другие причины

Существуют и другие причины, которые могут привести к смерти ночью, предупредил медик:

  • отравление этиловым спиртом;
  • отравление психостимуляторами;
  • передозировка снотворного.

Влияет ли возраст

Возраст человека, по словам кардиолога, не имеет большого значения. Смерть во сне может настигнуть любого. Исключением является внезапная сердечная смерть, поскольку в молодом возрасте она может случиться лишь из-за генетической предрасположенности.

— К примеру, отравление этиловым спиртом встречается гораздо чаще. Когда человек перепил, лег спать, вдруг у него происходит резкий порыв к рвоте, и он захлебывается своей рвотой. Это называется механической асфиксией, — объяснил врач.

Как себя обезопасить

Чтобы избежать смерти во сне, Кондрахин советует:

  • проходить ежегодную диспансеризацию;
  • соблюдать рекомендации своих врачей после любых травм и операций;
  • вести здоровый образ жизни.
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