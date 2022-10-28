«Клетки начинают задыхаться и погибать»: что может спровоцировать клиническую смерть

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Клиническая смерть — промежуточное состояние, когда человека еще можно спасти, потому что его мозг жив. О том, что происходит с телом при констатации клинической смерти и с какими последствиями может столкнуться человек после того, как перенес это состояние, — в материале «Вечерней Москвы».

Как проявляется

По словам врача — кардиолога-реаниматолога Александра Патрикеева, при клинической смерти у человека останавливается кровообращение, но головной мозг продолжает жить.

— При остановке кровообращения кровь престает поступать к органам и тканям, не доставляя кислород. Вследствие этого клетки начинают задыхаться и погибать, — пояснил Патрикеев.

Он отметил, что в зависимости от вида клеток они по-разному ощущают кислородную недостаточность:

— Мышечные клетки дольше могут находиться в состоянии недостатка кислорода. Клетки сердца, например, могут продержаться 15–20 минут, прежде чем погибнуть, а ткани головного мозга наиболее чувствительные, они требуют гораздо больше кислорода. Если кислород долгое время не поступает к ним, они погибают, — подчеркнул реаниматолог.

Само понятие «клиническая смерть», по мнению собеседника «ВМ», появилось после того, как врачи начали заниматься реанимацией людей.

— Клиническая смерть, дает врачам возможность для проведения манипуляций по реанимации человека. Если не пытаться реанимировать человека в этот промежуток времени, можно говорить, что наступила биологическая смерть, — рассказал Патрикеев.

Однако он уточнил, что во врачебной практике существуют удивительные случаи, когда мозг человека не погибал, даже после того как все органы остановили свою работу.

— Есть уникальные случаи, когда человек с остановкой сердца в состоянии клинической смерти попадал в ледяную воду, где его мозг продолжал быть активным в течение нескольких часов. Это связано с тем, что глубокое охлаждение замедлило все процессы в организме, в том числе и химические, которые должны происходить в тканях, — объяснил реаниматолог.

Состояние клинической смерти, по мнению врача, влияет на всю оставшуюся жизнь, если человеку удается спастись.

— Чем дольше человек находится в состоянии клинической смерти, тем больше клеток головного мозга у него отмирает. Чем больше клеток погибло, тем меньше базовых функций мозг способен выполнять, — добавил Патрикеев.

Что может спровоцировать

По словам собеседника «ВМ», клиническую смерть может спровоцировать множество заболеваний, среди основных:

инсульты;

инфекционные заболевания (COVID-19);

травмы;

воспаление легких.

И это далеко не весь список провокаторов клинической смерти, отметил Патрикеев.