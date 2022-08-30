Врач-нутрициолог назвала шесть простых способов нормализовать артериальное давление

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Гипотония — пониженное давление, как правило, связана с сидячим образом жизни и отсутствием физической активности человека. Врач-нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась способами нормализации низкого артериального давления.

По словам специалиста, продуктов, которые могли бы повысить артериальное давление, не существует.

— Людям, страдающим гипотонией, необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избежать снижения давления, — пояснила Чернышова.

Также собеседница «ВМ» подчеркнула, что зачастую за проблемой пониженного давления стоит неполноценное питание и сильное снижение суточной нормы калорийности продуктов.

— Например, девушки очень сильно хотят похудеть, поэтому начинают ущемлять свой организм в еде, что ведет к снижению артериального давления, — заключила нутрициолог.

Врач дополнила, что существуют напитки, которые могут нормализовать пониженное давление, однако они не устраняют гипотонию полностью, а лишь на время стабилизируют состояние. Среди них она отметила чай и кофе.

Также Чернышова дала рекомендации для профилактики пониженного давления. По ее словам, положительный эффект на его уровень окажут полноценный сон и физическая активность, а также контрастный душ и закаливание.

Кроме того, врач-кардиолог объяснил, как правильно принимать контрастный душ. По его словам, обливаться сильно холодной водой опасно для здоровья из-за резкого повышения артериального давления и выброса адреналина.