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«Посмотрите, сколько грязи»: Разин пообещал удалить из Сети все видео с Шатуновым

Юлия Курганова
Общество
«Посмотрите, сколько грязи»: Разин пообещал удалить из Сети все видео с Шатуновым
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Андрей Разин пообещал, что через три месяца, к 1 февраля 2023 года, все материалы, которые связаны с Юрием Шатуновым и группой «Ласковый май», заблокируют и удалят из интернета. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По словам Разина, видеоролики останутся только на двух YouTube-каналах, и запрет будет касаться и федеральных телеканалов и радиостанций. Но продюсер добавил, что любой желающий сможет запросить согласие правообладателя. Таким образом он хочет зачистить информационное поле.

— После смерти Юры прошло несколько месяцев — посмотрите, сколько грязи, — заявил Разин.

1 ноября Разин рассказал о воссоздании группы через несколько месяцев после смерти ее лидера Шатунова. По его словам, «Ласковый май» будет создан заново, с молодыми участниками. Он уточнил, что для коллектива сделают персональный аккаунт в социальных сетях.

Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Все время с момента смерти артиста многочисленные фанаты артиста продолжают наведываться на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения кумиру и поделиться воспоминаниями о любимом певце. Корреспондент «Вечерней Москвы» также посетил могилу Шатунова.

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