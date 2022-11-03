«Посмотрите, сколько грязи»: Разин пообещал удалить из Сети все видео с Шатуновым

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Андрей Разин пообещал, что через три месяца, к 1 февраля 2023 года, все материалы, которые связаны с Юрием Шатуновым и группой «Ласковый май», заблокируют и удалят из интернета. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По словам Разина, видеоролики останутся только на двух YouTube-каналах, и запрет будет касаться и федеральных телеканалов и радиостанций. Но продюсер добавил, что любой желающий сможет запросить согласие правообладателя. Таким образом он хочет зачистить информационное поле.

— После смерти Юры прошло несколько месяцев — посмотрите, сколько грязи, — заявил Разин.

1 ноября Разин рассказал о воссоздании группы через несколько месяцев после смерти ее лидера Шатунова. По его словам, «Ласковый май» будет создан заново, с молодыми участниками. Он уточнил, что для коллектива сделают персональный аккаунт в социальных сетях.

Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Все время с момента смерти артиста многочисленные фанаты артиста продолжают наведываться на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения кумиру и поделиться воспоминаниями о любимом певце. Корреспондент «Вечерней Москвы» также посетил могилу Шатунова.