Школьники в США насмерть забили битой 66-летнюю учительницу из-за плохих оценок

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Двое старшеклассников убили педагога по испанскому языку из-за плохих оценок. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило издание New York Post.

В день убийства 66-летняя учительница пригласила к себе в кабинет 16-летних школьников, чтобы обсудить с ними плохую успеваемость по ее предмету. После беседы с подростками она поехала на своем автомобиле в парк, где любила прогуляться после уроков. На следующий день ее тело обнаружили в груде строительного мусора в парке.

После этого один из неуспевающих учеников рассказал приятелю, что он вместе с одноклассником убил педагога. Знакомый сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы, предоставив скриншот переписки. Подросток на допросах отрицал вину, но затем заявил, что «знал обо всем, но не участвовал». По его словам, некая «группа детей в масках» убила пожилую учительницу, а его заставили избавиться от трупа.

Но нашлись свидетели, которые видели этих двух школьников около места убийства и в машине педагога. После этого один из мальчиков сознался, что ему не нравились методы преподавания этой учительницы. Также он был зол на нее из-за плохих отметок.

Судить учеников будут как взрослых, несмотря на то, что на момент совершения убийства им было по 16 лет.

1 ноября сообщалось, что следователи подозревают 13-летнего юношу в убийстве школьницы в Ростовской области. Сыщикам потребовалось два дня на то, чтобы отыскать злоумышленника. Сначала в совершении преступления подозревали двух братьев-подростков из соседней деревни. Они были задержаны и допрошены, но вскоре отпущены.