Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Госдумы Шеремет предложил увеличить срок службы в армии

Юлия Курганова
Общество
Депутат Госдумы Шеремет предложил увеличить срок службы в армии
Фото: shutterstock

Увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение одного года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — это вполне оптимальный вариант. Данная мера своевременна и необходима. Ее нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности российской армии, — заявил он.

Также парламентарий допустил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

2 ноября сообщалось, что власти Липецкой области уволили военного комиссара Елецкого района Николая Селянина за плохую организацию частичной мобилизации.

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому россияне могут пройти альтернативную гражданскую службу в период проведения мобилизации. Документ распространяется на граждан, которые проходят альтернативную службу в армии, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала.

Госдума Депутаты Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте