Депутат Госдумы Шеремет предложил увеличить срок службы в армии

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Увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение одного года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — это вполне оптимальный вариант. Данная мера своевременна и необходима. Ее нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности российской армии, — заявил он.

Также парламентарий допустил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

2 ноября сообщалось, что власти Липецкой области уволили военного комиссара Елецкого района Николая Селянина за плохую организацию частичной мобилизации.

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому россияне могут пройти альтернативную гражданскую службу в период проведения мобилизации. Документ распространяется на граждан, которые проходят альтернативную службу в армии, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала.