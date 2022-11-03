Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинский министр Федоров заявил о поиске альтернативы компании Маска Starlink

Араз Салехов
В мире
Украинский министр Федоров заявил о поиске альтернативы компании Маска Starlink
Фото: president.gov.ua

Официальный Киев доверяет американскому предпринимателю Илону Маску и его системой спутниковой связи Starlink, однако власти страны пытаются найти новых партнеров для предоставления интернета. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, слова которого приводит агентство Reuters.

— Одна из причин, почему я приехал на Web Summit, — это также поиск новых партнеров и продолжение развития отношений и взаимодействия с новыми партнерами... Связь — это критически важно. Мы работаем над этим 24 часа в день, — отметил он.

В понедельник, 24 октября, основатель компании Space X заявил, что организация продолжит обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже при отказе Пентагона финансировать работу сети. Федоров поблагодарил Маска и отметил, что его решение обеспечить работу устройств Starlink крайне важно для Украины.

Кроме того, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила надежду, что предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине были ошибкой. По ее мнению, основатель Space X с самого первого дня российской спецоперации поддерживал Киев, в связи с чем украинское население «им очень восхищалось».

Украина Технологии Илон Маск SpaceX
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте