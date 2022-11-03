Украинский министр Федоров заявил о поиске альтернативы компании Маска Starlink

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Официальный Киев доверяет американскому предпринимателю Илону Маску и его системой спутниковой связи Starlink, однако власти страны пытаются найти новых партнеров для предоставления интернета. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, слова которого приводит агентство Reuters.

— Одна из причин, почему я приехал на Web Summit, — это также поиск новых партнеров и продолжение развития отношений и взаимодействия с новыми партнерами... Связь — это критически важно. Мы работаем над этим 24 часа в день, — отметил он.

В понедельник, 24 октября, основатель компании Space X заявил, что организация продолжит обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже при отказе Пентагона финансировать работу сети. Федоров поблагодарил Маска и отметил, что его решение обеспечить работу устройств Starlink крайне важно для Украины.

Кроме того, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила надежду, что предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине были ошибкой. По ее мнению, основатель Space X с самого первого дня российской спецоперации поддерживал Киев, в связи с чем украинское население «им очень восхищалось».