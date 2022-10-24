Маск: SpaceX будет работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

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Компания SpaceX продолжит обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже при отказе Пентагона финансировать работу сети. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил основатель компании Илон Маск.

— Еще до того как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование, — написал американский предприниматель на своей странице в социальной сети в Twitter.

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал сообщение бизнесмена. Он поблагодарил Маска и отметил, что его решение обеспечить работу устройств Starlink крайне важно для Украины.

До этого Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Таким образом американский бизнесмен прокомментировал статью в издании Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.

Ранее Маск признал, что вынужден поддерживать работу сети спутников на Украине себе в убыток. Он написал, что, несмотря на это, продолжит за свой счет помогать Украине, пока другие компании зарабатывают «миллиарды долларов» на налогоплательщиках. Он также добавил, что для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.

Резонансные высказывания Илона Маска регулярно врываются в новостную повестку. Особенно сильно общественные умы взбудоражило мнение миллиардера о конфликте на Украине. Белый дом уже пригрозил ему проверкой за «все более дружественную позицию к России». Чем мотивированы твиты Маска, чьи интересы он представляет и какое влияние оказывает на американскую политику — в материале «Вечерней Москвы».