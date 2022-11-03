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Журналисту Караулову временно запретили покидать страну

Степан Жирнов
Происшествия
Журналисту Караулову временно запретили покидать страну
Фото: Youtube / Принцип Ковалева

Журналисту Андрею Караулову запретили покидать страну из-за неоплаченного штрафа. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

С инициативой временно ограничить выезд из страны журналисту 10 октября выступили столичные приставы. Караулов не оплатил 20 тысяч рублей судебного штрафа, который был на него наложен за неисполнение решения суда.

Также журналиста вызвали для дачи показаний по делу о клевете еще в конце сентября, но в первых числах октября Караулов покинул страну, сообщил ТАСС.

Ранее в четверг, 3 октября, стало известно, что в доме журналиста Андрея Караулова прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела о клевете. Заявление, послужившее началом для заведения дела, написал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Есть еще одно уголовное дело, которое было заведено из-за обращения Чемезова. Правоохранительные органы расследуют возможное вымогательство со стороны Кирилла Суханова, коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», который принадлежит Ксении Собчак, а также бывшего главного редактора «Татлера» Ариана Романовского.

Мужчин подозревают в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Боровко. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

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