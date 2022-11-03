В трех башнях Москва-Сити отключилась электроэнергия и встали лифты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

В одной из башен делового центра «Москва-Сити» отсутствует электричество. Об этом в четверг, 3 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

На место происшествия прибыли сотрудники столичного МЧС. В ходе работ признаков пожара не обнаружено. Пожарная сигнализация на первом этаже сработала. Сведений о пострадавших не поступало. Как уточняется, сейчас проходит эвакуация людей, лифты не работают.

На текущий момент электроснабжение восстановлено по резервному питанию, благодаря которому удается высвободить людей, застрявших в лифтах.

В свою очередь Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видео, на котором видно, что без света остались три башни «Москвы-Сити».

Накануне в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в столичном районе Нагатинский Затон якобы отключалась электроэнергия. Однако позже стало известно, что электроснабжение в районе осуществляется в штатном режиме.